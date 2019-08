Bianca Andreescu, campioană la US Open? Un fost lider mondial, uimit de performanţele jucătoarei de origine română: "Joacă extraordinar"

21:30

Fostul jucător important al lui Arsenal, Ray Parlour (46 de ani), a fost surprins într-o ipostază jenantă în Londra. Parlour a fost filmat în timp ce se afla în stare de ebrietate la metrou. Alături de el a fost fostul fotbalist Alan Brazil (60 de ani), actualul său coleg de la talkSPORT. Conform dailymail.co.uk, cei doi au fost surprinşi miercuri în timp ce consumau alcool. Mai mult, aceştia au fost şi filmaţi, iar imaginile au apărut în presa britanică.