Fotbal: Coutinho nu va debuta sâmbătă la Bayern Munchen

Prestigios tenisman de renume internaţional, Ilie Năstase s-a născut la 19 iulie 1946, la Bucureşti.Şi-a început cariera sportivă, ca junior, la Clubul "CCA" (în prezent "Steaua") Bucureşti, după ce fusese descoperit, printre copiii de mingi, de antrenorul C. Chivaru, potrivit Enciclopediei Educaţiei Fizice şi Sportului din România (Volumul II, Bucureşti, ed. Aramis, 2002). Dotat cu un deosebit simţ al mingii, cu o uimitoare viteză de deplasare şi de execuţie în cadrul jocului (serviciu, volé, rever, lob, smeci, stopuri), la fel de eficient în jocul de aşteptare (pe fundul terenului), ca şi în cel de atac şi de provocare (la fileu), adoptând procedee imprevizibile şi soluţii tactice spectaculoase (lung de linie, retur în "cruce", punerea mingii lângă fileu, etc.), Ilie Năstase şi-a creat reputaţia de jucător original care îl situează în galeria marilor tenismeni ai lumii."Nasty" ("obraznicul"), cum a fost poreclit de americani, a adus spectacolul pe terenurile de tenis din întreaga lume, îmbinând tehnica ireproşabilă şi loviturile de geniu cu glumele şi comportamentul său amuzant.A cochetat la început cu fotbalul, fiind legitimat la Progresul Bucureşti. Datorită fratelui său mai mare, s-a îndreptat apoi spre tenis, devenind campion naţional de copii în 1959, de juniori, în 1962 şi campion naţional de seniori în 1967-1968. În toamna anului 1965 participă la campionatele naţionale ale României, unde îl întâlneşte în finală pe campionul "en-titre", Ion Ţiriac, pe care îl întrece în patru seturi. Cei doi vor scrie o pagină de neuitat în istoria sportului românesc, reuşind să joace de trei ori finala Cupei Davis (1969, 1971 şi 1972).Debutul carierei sale internaţionale are loc la vârsta de 20 de ani, la Roland Garros, în 1966, când a jucat finala întrecerii de dublu, alături de Ion Ţiriac. Primul mare succes internaţional îl obţine în 1972 în Statele Unite ale Americii, unde câştigă turneul de la Forrest Hills. În acelaşi an, se impune împreună cu Ion Ţiriac în proba de dublu a turneului de la Roma şi la dublu mixt, la Wimbledon, alături de Rosie Casals.Anul de glorie al lui Ilie Năstase a fost 1973, când a câştigat turneul de la Roland Garros, cel mai important concurs pe zgură, fără să piardă niciun set. În acelaşi an, se impune şi în proba de dublu de la Wimbledon, făcând pereche cu prietenul său, americanul Jimmy Connors. De asemenea, a câştigat turneul de la Roma, unde l-a învins în finală pe spaniolul Manuel Orantes şi este desemnat primul lider al clasamentului mondial ATP (1973-1974).În decursul carierei sale, Ilie Năstase a câştigat 87 de turnee la simplu (dintre care 59 de turnee înregistrate de ATP) şi 51 la dublu (dintre care 45 înregistrate de ATP), menţionează site-ul atptour.com. A câştigat, la simplu, de patru ori Turneul Masters în 1971, 1972, 1973, 1975; US Open în 1972; Roland Garros în 1973; Wimbledon în 1973, iar la dublu Roland Garros în 1970 (alături de Ion Ţiriac), Wimbledon în 1973 (alături de Jimmy Connors), US Open în 1975 (pereche cu Jimmy Connors). A jucat din 1966 până în 1985 pentru echipa de Cupa Davis a României, câştigând 109 meciuri. S-a calificat de trei ori în finala Cupei Davis (1969, 1971 şi 1972). În 1970, Ilie Năstase a intrat în Top 20 cei mai buni jucători de tenis din lume.Ultimul turneu câştigat a fost, în 1985, la Tel Aviv, la dublu (cu americanul Brad Gilbert). S-a retras din activitatea competiţională în 1985, la turneul de la Toulouse, din Franţa, ţară unde şi-a început cariera sportivă internaţională. În anul 1994, a fost căpitan nejucător al echipei României de Cupă Davis. Meci din Cupa Davis, ediţia 1972.Foto: (c) ION DUMITRU / ARHIVA AGERPRESA fost desemnat de patru ori ''Cel mai bun sportiv român al anului'' (1969, 1972, 1973 şi 1974). A fost timp de 40 de săptămâni nr. 1 mondial (23 august 1973 - 2 iunie 1974) şi de opt ori în Top Ten. A primit "Racheta de aur" la New York în 1973 şi este singurul român care are numele înscris în International Tennis Hall of Fame. În 1990, la Roland Garros, a obţinut Premiul deceniului. În 2005, revista ''Tennis Magazine'' l-a plasat pe locul 28 în lista celor ''40 cei mai mari jucători de tenis din ultimii 40 de ani''.După încheierea activităţii competiţionale, a participat la diverse jocuri demonstrative, continuând să uimească prin tehnica strălucită şi prin jocul său imprevizibil, notează Enciclopedia Educaţiei Fizice şi Sportului din România (Volumul II). A creat diverse şcoli şi fundaţii în scopuri umanitare, asigurând, de asemenea, sponsorizarea unor acţiuni de binefacere. A înfiinţat Academia de Tenis "Ilie Năstase" pentru a selecta şi a pregăti copii şi juniori. Mansour Bahrami, Henri Leconte, Ilie Năstase (în imagine) şi Andrei Pavel au susţinut meciul demonstrativ "4 stele pline de energie'', la Arenele BNR din Capitală, pentru al 9-lea an consecutiv, în cadrul Turneului BRD Năstase Ţiriac Trophy.Foto: (c) ION DUMITRU / ARHIVA AGERPRESIlie Năstase a intrat în politică şi a candidat, în 1996, pentru funcţia de primar al municipiului Bucureşti. La alegerile parţiale din 25 mai 2014, Ilie Năstase a fost ales senator din partea Partidului Conservator. La 22 iulie 2015, senatorul Ilie Năstase s-a înscris în Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR), desfăşurându-şi activitatea în cadrul grupului parlamentar al PSD din Senat. Din 28 iunie 2016 a activat ca senator independent.După aproape 11 ani la conducerea Federaţiei Române de Tenis, la 12 februarie 2008, a demisionat din această funcţie.În anul 2000 i-a fost conferit Ordinul Naţional ''Steaua României'' în grad de Ofiţer, iar la 1 decembrie 2008 a fost înaintat în gradul de general-maior, în retragere, în Ministerul Apărării Naţionale. În 2009, Ilie Năstase a fost desemnat de statul francez Cavaler al Legiunii de Onoare. La 27 octombrie 2011, a primit din partea Regelui Mihai I, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Elisabeta, Decoraţia Regală ''Nihil Sine Deo''.Ilie Năstase, primul lider al clasamentului Asociaţiei Tenismenilor Profesionişti (ATP), s-a numărat printre invitaţii de onoare la gala care a marcat împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea acestei ierarhii, desfăşurată la Hotelul Waldorf Astoria din New York la 26 august 2013. A fost unul dintre cei 19 lideri ai clasamentului ATP invitaţi la acest eveniment, printre care s-au numărat americanii Jimmy Connors, John McEnroe, Andy Roddick şi Jim Courier, cehul Ivan Lendl, suedezii Bjorn Borg, Mats Wilander şi Stefan Edberg, chilianul Marcelo Rios ş.a. În 2013, a primit, alături de alte personalităţi din România, titlul de ''Ambasador al Turismului Românesc''. În acelaşi an, Ilie Năstase, alături de Ion Ţiriac, Florin Segărceanu şi Andrei Pavel au fost recompensaţi de Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) cu Premiul Devotamentului, acordat jucătorilor care şi-au reprezentat ţara în 20 de meciuri în Cupa Davis la nivelul Grupei Mondiale sau în zona grupelor.În 2014, Ilie Năstase, alături de Constantin Chiriac, Nadia Comăneci, Helmuth Duckadam, Ovidiu Lipan Ţăndărică, Oana Pellea, Maia Morgenstern, Dumitru Prunariu, Dan Puric, Dinu Săraru, Nicolae Voiculeţ şi Elisabeta Lipă au fost desemnaţi, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Ministerul Afacerilor Externe, drept ''ambasadori ai turismului românesc'', în cadrul proiectului ''România promovată prin valori''. La 20 noiembrie 2014, a primit Placheta de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne pentru "contribuţia semnificativă la întărirea şi promovarea României". Ilie Năstase şi Ion Ţiriac la Cupa Davis (1990).Foto: (c) CORNEL MOCANU / ARHIVA AGERPRESO grupă de la Turneul Campionilor poartă numele fostului tenisman român Ilie Năstase, a anunţat la 10 noiembrie 2015 site-ul ATP. Grupa B a Turneului Campionilor este numită "Ilie Năstase", în onoarea celui care a triumfat de patru ori în această întrecere.Ilie Năstase este autorul unor romane scrise în limba franceză (''Le filet'', ''Break Point'', ''Tie-break'', ''The Net''), iar la 29 mai 2008 şi-a lansat, la Ambasada României de la Paris, cartea autobiografică ''Mr. Năstase'', evenimentul fiind menit să ajute copiii bolnavi de cancer de la Spitalul ''Marie Curie'' din Bucureşti.