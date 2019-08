SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 23 august

02:10

''Beforeigners/Înstrăinaţi'', primul serial original norvegian realizat pentru HBO de creatorii Anne Bjornstad şi Eilif Skodvin, propune un thriller de science-fiction cu numeroase călătorii în timp şi mult umor negru, o producţie care este disponibilă pe această platformă din 21 august, relatează EFE. Primele cinci minute din serial sunt pline de tensiune şi marchează începutul unei scene uimitoare în care un grup de tineri asistă împietriţi la apariţia mai multor persoane aparţinând trecutului din adâncul mării într-un şuvoi de lumină, fără să-şi amintească nimic din cele întâmplate şi care se trezesc în faţa unei realităţi care le este străină.Ceea ce pare un incident izolat devine repede o preocupare globală. Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch), poliţistul care răspunde la primul apel de urgenţă după misterioasa apariţie a unui călător în timp, în apele din faţa celebrei opere din Oslo, vede la televizor că astfel de apariţii au avut loc în întreaga lume.Autorităţile descoperă cu uimire că cei pescuiţi din ape vorbesc o limbă dispărută, iar Oslo este complet schimbat de miile de nou-veniţi cărora societatea norvegiană încearcă să le acomodeze cât mai bine tradiţiile şi stilul de viaţăUlterior aceste apariţii sunt considerate un lucru normal de societate, după venirea a aproape 13.000 de oameni din epoca de piatră, din epoca vikingilor sau de la sfârşitul secolului al XIX-lea, ceea ce provoacă însă ciocniri culturale uriaşe şi nevoia de adaptare în fiecare oraş. Motivele acestor apariţii misterioase rămân însă necunoscute.În acest context, descoperirea cadavrului unei călătoare în timp determină poliţia din Oslo să ia o decizie nemaiîntâlnită: pentru a descoperi asasinul, Lars trebuie să facă echipă cu Alfhildr (Krista Kosonen), fostă războinică vikingă şi prima absolventă "de istorie multitemporală" a Academiei de poliţie norvegiene.Împreună cu Haaland, cu care va face o pereche neobişnuită, va investiga asasinarea unui călător "Beforeigners" (numele primit de vizitatorii din trecut) şi astfel începe să iasă la suprafaţă o conspiraţie privind originea acestor călătorii în timp.Serialul, o reflecţie asupra dramei refugiaţilor şi provocărilor cu care se confruntă imigranţii în ţările de destinaţie, este plin de dialoguri acide precum cel dintre un ziarist venit din timp şi un sergent de poliţie. Poliţistul, surprins de întrebările îndrăzneţe ale călătorului din trecut, îi răspunde: "Am convenit o poveste care să fie pe placul cititorului. Este o regulă nescrisă în relaţiile cu presa". La care ziaristul "Beforeigners" îi răspunde: "Sunt jurnalist din 1870, prin urmare nu sunt un novice".Serialul este o metaforă pentru refugiaţii din Orientul Mijlociu care au luat pe nepregătite Europa în ultimii ani. Marele său merit este că explorează, într-un context plin de satiră şi umor, ceea ce ne apropie şi nu ceea ce ne desparte. Indiferent de unde venim, toţi am suferit, am iubit sau ne-am găsit alinarea alături de alte persoane. Acesta este meritul povestirii, dar nu şi prioritatea sa, având în vedere ca serialul se axează mai degrabă pe spectacol şi acţiune, decât pe mesajul politic.Potrivit lui Hanne Palmquist, vicepreşedinta pentru programe a HBO Nordic, este vorba de "o satiră originală despre un viitor apropiat, a cărei acţiune se petrece într-o societate care, deşi transformată, are încă probleme de adaptare şi coduri de convieţuire diferite". La rândul său, Antony Root, vicepreşedinte executiv al HBO Europe, asigură că serialul face parte din acea categorie de formate "curajoase, inteligente şi de autor" pe care doreşte să le producă orice platformă."Beforeigners/Înstrăinaţi", al doilea serial original realizat de HBO Nordic după comedia "GÖSTA", scrisă şi regizată de cineastul Lukas Moodysson, are şase episoade de câte 45 de minute. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: sciencefiction.com