Box: Vasile Cîtea - Lipsa finanţării timp de 3 ani şi jumătate se regăseşte acum în calitatea şi numărul sportivilor

08:40

* FCSB şi formaţia portugheză Vitoria Guimaraes au terminat la egalitate, 0-0, joi seara, pe Stadionul ''Marin Anastasovici'' din Giurgiu, în prima manşă a play-off-ului Europa League la fotbal.* Mijlocaşul echipei de fotbal FCSB, Mihai Pintilii, a declarat, joi seara, după remiza, 0-0, din prima manşă a play-off-ului Europa League cu Vitoria Guimaraes, că formaţia sa are şanse foarte mari de calificare şi că important e să marcheze în partida retur din Portugalia.* Directorul sportiv al clubului FCSB, Narcis Răducan, a declarat, joi seara, că formaţia roş-albastră are şanse de calificare după remiza, 0-0, din prima manşă a play-off-ului Europa League cu Vitoria Guimaraes, precizând că în retur aceasta trebuie să joace "speculativ".* Finanţatorul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a afirmat, joi noaptea, după prima manşă a play-off-ului Europa League încheiată 0-0, că e sigur că formaţia sa se va califica în grupele competiţiei europene, Vitoria Guimaraes nefiind în stare să marcheze nici măcar un gol.* Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat, joi seara, că Vitoria Guimaraes nu a contat în atac în meciul de la Giurgiu din prima manşă a play-off-ului Europa League, el fiind convins că formaţia sa va marca în partida retur.* Tehnicianul Bogdan Argeş Vintilă va fi instalat, vineri, în funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal FCSB, a declarat, joi noaptea, finanţatorul grupării, Gigi Becali.* Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a ajuns la un acord cu formaţia ASU Poli Timişoara pentru împrumutul jucătorului Călin Popescu (în vârstă de 17 ani) la gruparea bănăţeană pentru un an de zile, potrivit paginii de Facebook a clubului de Liga I.* România va evolua şi în 2021 în Liga I a Campionatelor Europene pe echipe în Liga I, al doilea eşalon valoric, potrivit site-ului Federaţiei Române de Atletism|.* Două echipaje româneşti au obţinut calificarea, vineri, în finalele Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe de la Szeged (Ungaria).* Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, va juca în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, cu o adversară venită din calificări, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi la New York.* Tenismanul român Marius Copil îl va înfrunta pe francezul Ugo Humbert în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, potrivit tragerii la sorţi desfăşurate joi la New York.* Jucătoarea română de tenis Ana Bogdan a reuşit să acceadă în runda finală a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o, joi, la New York, pe australianca Ellen Perez, cu 6-4, 7-6 (6).* Perechea alcătuită din tenismanul român Florin Mergea şi germanul Andrei Begemann s-a calificat, joi, în semifinalele turneului challenger găzduit de localitatea italiană L'Aquila, dotat cu premii totale de 46.600 euro, graţie victoriei cu 6-7 (15), 6-3, 10-8 în faţa cuplului cuplul Martin Cuevas (Uruguay)/Facuno Mena (Argentina).* Trei tenismeni români, Nicolae Frunză, Mircea-Alexandru Jecan şi Radu Mihai Papoe, s-au calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului ITF de la Curtea de Argeş, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Frunză, al patrulea favorit, l-a învins pe Nicholas David Ionel cu 6-0, 3-6, 7-6 (4), Jecan, cap de serie numărul opt, a dispus de rusul Mihail Korovin cu 6-4, 6-3, în timp ce Papoe a profitat de abandonul lui Filip Cristian Jianu, cap de serie numărul şapte, la scorul de 6-4, 4-3.* CS Minaur Baia Mare a învins-o pe ''U'' Cluj-Napoca cu scorul de 31-27 (16-12), joi, în meciul de debut al ediţiei a treia a Trofeului Minaur la handbal feminin, în Sala Polivalentă ''Lascăr Pană'' din Baia Mare.* CSM Bucureşti şi CSA Steaua Bucureşti au obţinut victorii, joi, în prima zi a Cupei Dunării, turneul de handbal masculin găzduit de Sala Polivalentă din Călăraşi.* Meciul dintre echipele masculine de tenis ale Indiei şi Pakistanului, programat luna viitoare la Islamabad (Pakistan) a fost amânat pentru noiembrie din cauza unor ''circumstanţe excepţionale'', după o verificare a securităţii, a anunţat, joi, Federaţia Internaţională de tenis (ITF), citată de Reuters.* Echipele AEK Atena şi Torino FC au pierdut meciurile susţinute pe teren propriu, joi, în prima manşă a play-off-ului Europa League la fotbal. AEK, formaţie care a eliminat-o pe Universitatea Craiova din competiţie, a fost întrecută acasă de turcii de la Trabzonspor cu scorul de 3-1, în timp ce Torino a cedat cu 2-3 în faţa englezilor de la Wolverhampton Wanderers.AGERPRES (AS/editor: Mihai Dragomir, editor online: Gabriela Badea)