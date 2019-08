Ce spune Andreea Berecleanu la 9 ani de când prezintă principalul jurnal de știri de la Antena 1

11:30

Incendiile de amploare din pădurea amazoniană au provocat tensiuni diplomatice, după ce președintele Emmanuel Macron a spus că subiectul ar trebui discutat la reuniunea G7, for din care Brazilia nu face parte. Jair Bolsonaro, președintele brazilian, susține că Macron are "o mentalitate colonialistă deplasată", transmite BBC. "Casa noastră arde. La propriu. Pădurea tropicală amazoniană - […]