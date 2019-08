Jaf în stil mafiot la Constanţa: Doi adolescenţi au ameninţat cu un pistol şi cu un cuţit un bărbat, căruia i-au furat maşina - FOTO

14:10

Informaţia apare într-un e-mail trimis în 2013 de celebrul agent literar american John Brockman scriitorului Evgheni Morozov, mesajul fiind publicat joi de The New Republic. În articolul din The New Republic, Morozov a explicat că este pe punctul de a întrerupe legăturile cu Brockman, pentru că agentul literar nu a făcut publice legăturile sale cu Epstein. În acest context a dat ca exemplu acest e-mail din 2013, în care Brockman îi povestea despre o vizită făcută de el la apartamentul newyorkez...