Preşedintele Iohannis a semnat decretele de eliberare din funcţie a doi magistraţi

10:50

Românca Simona Halep este jucătoarea cu cele mai bune rezultate la turneele de Mare Şlem din ultimii patru ani, potrivit unui clasament realizat de site-ul circuitului profesioniste feminin de tenis (WTA).Halep, numărul patru mondial, şi-a trecut în palmares luna trecută, la Wimbledon, al doilea său titlu de Mare Şlem, după cel de la Roland Garros (2018), câştigând categoric finala cu legendara jucătoare americană Serena Williams, 6-2, 6-2,în mai puţin de o oră.Halep, care are cel mai bun rezultat al său la US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, o semifinală în 2015, a ieşit din primul tur la ultimele două ediţii ale turneului, în 2017 şi 2018.Clasamentul Slam Index a fost alcătuit pe următoarele criterii: 100% din punctele câştigate la turneele Grand Slams din 2019, 75% la cele din 2018, 50% la turneele din 2017, 25% din punctele obţinute la turneele de Mare Şlem din 2016.În această perioadă, Simona Halep a reuşit să joace opt sferturi de finală, iar americanca Serena Williams, nouă.Clasamentul Slam Index:1. Simona Halep (România) 6.402,5 puncteSferturi de Grand Slam în ultimii patru ani: 8Cele mai bune rezultate - campioană la Wimbledon 2019, Roland Garros 2018, finalistă la Roland Garros 2017, Australian Open 20182. Serena Williams (SUA) 6.344,5Sferturi de Grand Slam în ultimii patru ani: 9Cele mai bune rezultate - campioană Australian Open 2017, Wimbledon 2016, finalistă Wimbledon 2018, 2019, US Open 2016, 2018, Roland Garros 2016, Australian Open 2016)3. Angelique Kerber (Germania) 4.402,5Sferturi de Grand Slam în ultimii patru ani: 6Cele mai bune rezultate - campioană la Wimbledon 2018, US Open 2016, Australian Open 2016, finalistă la Wimbledon 2016, semifinalistă la Australian Open 20184. Naomi Osaka (Japonia) 4.292,5Sferturi de Grand Slam în ultimii patru ani: 2Cele mai bune rezultate - campioană Australian Open 2019, US Open 20185. Karolina Pliskova (Cehia) 3.305Sferturi de Grand Slam în ultimii patru ani: 7Cele mai bune rezultate - finalistă US Open 2016, semifinalistă Australian Open 2019, Roland Garros 20176. Madison Keys (SUA) 3.290Sferturi de Grand Slam în ultimii patru ani: 5Cele mai bune rezultate - finalistă US Open 2017, semifinalistă US Open 2018, Roland Garros 20187. Garbine Muguruza (Spania) 3.255Sferturi de Grand Slam în ultimii patru ani: 4Cele mai bune rezultate - campioană Wimbledon 2017, campioană Roland Garros 2016, semifinalistă Roland Garros 20188. Ashleigh Barty (Australia) 3.242,5Sferturi de Grand Slam în ultimii patru ani: 2Cele mai bune rezultate - campioană Roland Garros 20199. Sloane Stephens (SUA) 3.185Sferturi de Grand Slam în ultimii patru ani: 4Cele mai bune rezultate - campioană US Open 2017, finalistă Roland Garros 201810. Caroline Wozniacki (Danemarca) 2.690Sferturi de Grand Slam în ultimii patru ani: 3Cele mai bune rezultate - campioană Australian Open 2018, semifinalistă US Open 2016AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Mihai Dragomir, editor online: Gabriela Badea)