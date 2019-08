Cum să îţi deschizi un restaurant care să aibă şi succes

09:10

„Sunt în Bitdefender din şcoală, iar aici am avut oportunitatea să cresc cât de mult am vrut, am găsit un mediu de lucru foarte dinamic în care am putut să fac tot ce mi-am dorit şi nu am simţit vreodată nevoia să fac o schimbare“, spune Cătălina Albişteanu, al cărei profil a apărut în catalogul 100 TINERI MANAGERI DE TOP, ediţia 2019.