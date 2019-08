Rusia: Putin promite un ''răspuns simetric'' la recentul test cu rachetă al SUA

15:50

Tehnicianul Bogdan Argeş Vintilă, în vârstă de 47 de ani, a fost prezentat oficial, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, în funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal FCSB, finanţatorul grupării roş-albastre, Gigi Becali, declarând că l-a ales pentru că "are şcoala lui Gheorghe Hagi". „Acum am antrenor, Bogdan Argeş Vintilă. L-am rugat de acum încolo, dacă e întrebat cine face echipa sau cine face schimbările, să răspundă că e întrebare urâtă şi că antrenorul le face. Şi echipa, şi schimbările. La revedere cu discuţiile cine face echipa şi schimbările, presa mi-a distrus echipa. Lăsaţi antrenorul şi echipa în pace”, a afrimat Becali. „Eu am zis: "Doamne, dă-mi un antrenor"... şi am aşteptat şi Domnul mi-a dat un antrenor, pe Bogdan Vintilă. Ce m-a determinat nu spun, că nu apreciaţi voi calitatea asta a lui morală. M-am interesat dacă se spovedeşte şi se împărtăşeşte. Asta e filozofia mea de viaţă, vreau numai cu Hristos, cu împărtăşanie şi spovedanie. Dar fotbalistic vorbind, el are şcoiala lui Hagi. De când caut eu pe cineva cu şcoala lui Hagi... L-am întrebat pe Hagi ce le face jucătorilor, iar el mi-a zis că face cu ei antrenament, antrenament, antrenament, antrenament şi iar antrenament. Două antrenamente pe zi că nu le mai arde de nimic. Aşa că eu i-am spus lui Bogdan să facă antrenament, antrenament, antrenament, antrenament, iar celor care nu le convine să vină să îmi spună mie. Dar jucătorii de la FCSB sunt cuminţi şi vor antrenamente. Eu asta am cerut, două antrenamente pe zi, şi o să le facă”, a explicat el. Finanţatorul a menţionat că i-a cerut noului antrenor să odihnească jucătorii importanţi la meciul cu Gaz Metan Mediaş, programat, duminică, în etapa a 7-a a Ligii I. „Acum cu Gaz Metan jucătorii trebuie odihniţi. Pentru că prioritatea este Europa League, ca să dăm 2-3 goluri la Guimaraes, o să îi spulberăm”, a precizat Becali. Acesta susţine că nu a discutat cu Edward Iordănescu înainte de instalarea lui Vintilă. De asemenea, a dezvăluit că noul preparator fizic al echipei este Marius Dima. “Eu nu am vorbit cu Edi Iordănescu. Dar Narcis Răducan a vorbit, că sunt naşi, fini sau ce sunt. Eu i-am spus că ştiu că vorbeşte cu el. Dar Edi are filosofia lui, iar eu nu vreau să i-o stric. Are personalitatea lui, mentalitatea lui despre viaţă, despre fotbal şi nu se acomodează cu a mea. Aşa că, să îşi vadă de treaba lui. Dar cu rugăciune a venit Bogdan. Am luat şi preparator fizic pe domnul Marius Dima, aşa că mergem acum direct la jucători. O să îl prezint pe Bogdan şi o să le spun că el este noul antrenor şi să respecte regulamentele lui, canoanele lui...Deci să ştie că vor fi două antrenamente pe zi”, a mai spus Gigi Becali. În cadrul conferinţei de presă, antrenorul Bogdan Argeş Vintilă nu a dorit să dezvăluie durata contractului semnat cu FCSB. Întrebat pe ce perioadă a semnat, acesta a răspuns: „Cât vrea bunul Dumnezeu. Eu nu semnez... pentru mine cuvântul e contract. Rezultatele te ţin ca antrenor. Pe mine nu mă interesează că e mandat scurt, lung... Eu când pornesc la un drum ma implic cu sufletul. Eu pun suflet ca şi cum aş sta doi ani. Dacă după o lună mă dă afară, asta e. Niciodată nu plec de la ideea că mă duc să stau 2 luni acolo, apoi plec în partea cealaltă”. Vintilă a fost imediat completat de Becali care a precizat că durata contractului este confidenţială. Fostul portar Bogdan Argeş Vintilă (47 de ani) şi-a început cariera de antrenor în 2010, când a condus pentru aproximativ două luni formaţia Concordia Chiajna. Ulterior el a fost secundul lui Gheorghe Hagi la Galatasaray Istanbul şi al lui Cătălin Anghel la FC Viitorul. Ca antrenor principal a revenit în 2013 la FC Viitorul, după care a condus echipa naţională Under 17 a României, FC Voluntari şi ultima oară Metaloglobus. El nu a mai avut niciun angajament din luna decembrie a anului 2017. Vintilă preia conducerea formaţiei FCSB de la Vergil Andronache, cel care a asigurat interimatul după plecarea antrenorului principal Bogdan Andone. (editor: Marius Ţone, editor online: Ady Ivaşcu)