Dana Gîrbovan: Am acceptat de principiu propunerea de a fi ministru al Justiţiei / Condiţia pe care i-a pus-o lui Dăncilă preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România

Dana Gîrbovan precizează că a fost contactată de premierul Viorica Dăncilă cu propunerea de a prelua Ministerul Justitiei, "mai ales pentru a actiona, in limitele competentei, in vederea combaterii criminalitatii organizate si a traficului de persoane". "Am acceptat de principiu propunerea, cu conditia de a-mi fi asigurata independenta deplina in exercitarea mandatului si, de asemenea, ca Presedintele Klaus Iohannis sa fie de acord de principiu. Am solicitat acest lucru pentru ca nu doresc ca mi...

