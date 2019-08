Accident înfiorător în Iași! Mădălin a zburat prin parbriz, iar iubita lui a rămas între fiarele mașinii

11:30

Gigi Becali a făcut show total la prezentarea noului antrenor al FCSB, Bogdan Argeș Vintilă, care a avut loc în urmă cu puțin timp. „Am zis Doamne dă-mi un antrenor. Și am așteptat, am așteptat, și Domnul mi-a dat un antrenor. M-am interseat: bă se spovedește, se împărtășește? Asta este filosofia mea. Fotbalistic are școala […]