Fanii naţionalei, încă o şansă pentru bilete la România-Spania. Anunţul făcut de FRF

18:50

Dan Petrescu a vorbit despre posibila ofertă venită din Anglia, odată cu parcursul foarte bun din acest sezon. Zilele trecute, presa din Anglia a dezvăluit că Huddersfield l-ar dorit pe tehnicianul lui CFR Cluj. Fostul internaţional român susţine că e un antrenor căutat şi că a avut în permanenţă oferte în trecut: „Mereu sunt telefoane, mă întreabă «Vrei acolo, vrei acolo»? Aşa a fost toată cariera, nu numai în acest an. Şi în primul an la CFR, şi când eram în China am avut oferte. În Rusia, er...