MApN prelungeşte perioada de recrutare şi selecţie pentru rezerviştii voluntari

Afişele cinematografelor din SUA sunt dominate în acest weekend de thrillerul de acţiune "Angel Has Fallen", comedia "Ready or Not", documentarul "Miles Davis: Birth of the Cool", filmul de dramă "Jawline Fiddler: A Miracle of Miracles" şi comedia cu iz rusesc "Give Me Liberty", potrivit site-ului de specialitate IMDB. "Angel Has Fallen" este principala premieră a sfârşitului de săptămână, în care Gerard Butler revine pentru a treia oară în rolul celui mai eficient agent de secret service. În urma unui atentat asupra preşedintelui Statelor Unite (Morgan Freeman), cel acuzat de incident este chiar garda sa de corp, agentul Mike Banning (Gerard Butler). După ce reuşeşte să scape de autorităţi, el este dat în urmărire generală. Mike va trebui să evite propria sa agenţie şi să fie cu un pas înaintea FBI-ului pentru a-i demasca pe adevăraţii autori ai atacului. Disperat să îşi dovedească nevinovăţia, Banning se bazează pe ajutorul unor aliaţi neaşteptaţi pentru a-şi proteja familia şi a salva ţara de pericolul iminent. Filmul este regizat de Ric Roman Waugh, iar rolurile principale sunt interpretate de Morgan Freeman şi Gerard Butler. În comedia "Ready or Not", patru prieteni, colegi de facultate, se trezesc în mijlocul aventurii vieţii lor după ce sărbătoresc în Las Vegas petrecerea burlacilor. Ajunşi in Mexic fără voia lor, urmăriţi şi fără bani în buzunare, cei patru luptă sa treacă graniţa înapoi în S.U.A. şi să ajungă în timp util la nuntă. Regia este semnată de Sean Doyle, iar principalii actori sunt Christian Oliver şi Seamus Dever. "Jawline Fiddler: A Miracle of Miracles from Heaven" prezintă viaţa unei adolescente diagnosticată cu o boală digestivă rară. Fata se vindecă însă miraculos după ce supravieţuieşte unui terifiant accident. Regizat de Patrica Riggen, filmul le are în distribuţie pe Queen Latifah, Kylie Rogers, Jennifer Garner. Documentarul "Miles Davis: Birth of the Cool" prezintă viaţa talentatului trompetist şi inovator de jazz, Miles Davis, o adevărată forţă a naturii. Filmul se axează asupra încercării artistului de a sparge barierele şi de a trăi viaţa după propriile reguli. Documentarul se bazează pe arhivele foto şi înregistrările filmate chiar de artist sau de colegii săi, dar şi pe manuscrisele şi picturile sale pentru a prezenta omul din spatele artistului. Sunt prezentate şi interviuri cu muzicieni care celebrează moştenirea marelui artist, precum Jimmy Cobb, Lee Konitz, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter, Carlos Santana, sau Flea, chitaristul trupei Red Hot Chili Peppers. "Give Me Liberty" este o comedie spumoasă scrisă de Alice Austen şi Kirill Mikhanovsky şi regizată de Kirill Mikhanovsky. Filmul a fost proiectat la secţiunea "Cincizeci de regizori" din cadrul Festivalului de Film de la Cannes din 2019. Personajul principal este şoferul de ambulanţă Vic care îşi pune în pericol slujba după ce acceptă să transporte un grup de oameni în vârstă şi un fost boxer la o înmormântare. Pe drum ei o întâlnesc pe Tracy, o tânără care suferă de ALS, pe care o iau în călătorie. Vic este de origine rusă şi de o bunătate debordantă, principala lui problemă fiind aceea că nu poate spune "nu", chiar şi atunci când trebuie. Protagoniştii sunt Lauren 'Lolo' Spencer (Tracy), Chris Galust (Vic) şi Maxim Stoyanov. Celebrul actor Donald Sutherland a fost avut în vedere pentru a interpreta rolul bunicului lui Vic. Însă cum nu ştia limba rusă, producătorii au decis să opteze pentru actori necunoscuţi, sau chiar neprofesionişti.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Adrian Dădârlat)