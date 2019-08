CFR CLUJ - FC BOTOȘANI // liveTEXT de la 21:00 » Dan Petrescu schimbă din nou liniile! Echipele probabile + cote

22:10

Gabriela Ruse (21 de ani, 178 WTA) a pierdut în fața chinezoaicei Xinyu Wang, scor 1-6, 1-6, și a ratat calificarea pe tabloul principal de la US Open. Ana Bogdan (26 de ani, 147 WTA) joacă acum.live » Ana Bogdan - Isabella Shinikova 1-0Ana Bogdan pornește din postura de mare favorită împotriva bulgăroaicei Isabella Shinikova (27 de ani, 217 WTA). Înfruntarea dintre cele două e programată după ora 19:30. Românca mai are trei prezențe pe tabloul principal de la US Open. ...