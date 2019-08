Fotbal - Liga I: Universitatea Craiova - Astra Giurgiu 1-0

18:50

Liderul Asociaţiei Civice pentru Demnitate în Europa (ADEC), Dan Tănasă, a protestat vineri în faţa Primăriei din Sfântu Gheorghe faţă de lipsa de susţinere a autorităţilor locale pentru Şcoala de gimnastică ,,Liviu Botoş”, care nu dispune de un spaţiu de antrenament corespunzător. Dan Tănasă a declarat că antrenorul Liviu Botoş a făcut numeroase sesizări cu privire la starea dezastruoasă în care se află sala unde şi-a desfăşurat până de curând activitatea, însă a fost ignorat de autorităţile locale. “Eu nu sunt gimnast, nu am nici copii la gimnastică, dar am decis să mă implic pentru un om, pentru un principiu. Dacă Primăria Sfântu Gheorghe şi Consiliul Judeţean Covasna găsesc bani pentru fotbal şi pentru baschet, (...) cred că se poate găsi o soluţie şi pentru Liviu Botoş. Cu atât mai mult cu cât judeţul Covasna are ceva ce nu au foarte multe judeţe din România şi şi-ar dori, şi anume un om pregătit excepţional, un om care a obţinut rezultate de-a lungul timpului şi un om care merită să fie sprijinit de autorităţile locale. (...) Am decis să mă implic după multe luni de zile în care cazul lui Liviu Botoş a devenit public, au apărut petiţii pe internet, dar din păcate nu se găseşte înţelegere. (...) Sigur, Liviu Botoş ar putea să plece înapoi înDubai, unde a mai antrenat, dar vrem să vedem dacă se poate să rămână în continuare în Sfântu Gheorghe şi să continue activitatea Şcolii de gimnastică. Există copii, există părinţi care vor să îşi dea copiii la gimnastică şi e regretabil că autorităţile nu vor acest lucru. (...) Pentru că e vorba de o chestie de principiu, eu sunt dispus inclusiv să fac greva foamei pentru Liviu Botoş, pentru că e inacceptabil, pur şi simplu inacceptabil, ce se întâmplă şi aş vrea să îi văd alături de mine pe toţi părinţii care s-au bucurat de fiecare dată, de-a lungul timpului, pentru rezultatele pe care copiii lor le-au obţinut sub îndrumarea lui Liviu Botoş”, a declarat Dan Tănasă. Antrenorul Liviu Botoş a precizat că activitatea Şcolii de gimnastică a fost suspendată după ce a reclamat că acoperişul clădirii din incinta Liceului Mikes Kelemen, în care se desfăşurau antrenamentele, se află într-o stare avansată de degradare, prezintă crăpături majore prin care se infiltrează apa pluvială, pereţii prezintă, de asemenea, crăpături mari şi deteriorări semnificative ale tencuielii exterioare, iar toaletele şi vestiarele se află într-o stare deplorabilă. “Situaţia este foarte complicată, de patru luni de zile tot ţip într-una că sala este într-o stare dezastruoasă, că trebuie reparată pentru că prezintă pericol pentru copii. În patru luni de zile am adus problema în Consiliul Local şi Consiliul Judeţean, dar nu m-a băgat nimeni în seamă. (...) Dan Tănasă m-a sunat să îmi spună că o să facă un protest la care dacă vreau pot să particip, dacă nu, nu, dar am considerat că trebuie să fiu şi eu prezent aici dacă omul acesta a ieşit în stradă pentru mine. (...) Nu e nicio asociere, pur şi simplu luptăm împreună pentru o cauză, pentru salvarea gimnasticii din Sfântu Gheorghe. (...) Eu nu vreau să plec nicăieri, vreau să rămân la Sfântul Gheorghe, să fac gimnastică în Sfântu Gheorghe, dacă se rezolvă problema sălii, bineînţeles. Copiii sunt interesaţi, vor să continue gimnastica din septembrie, părinţii vor, mai trebuie să vrea şi autorităţile locale. (...) Eu am o ofertă de la o firmă de construcţii care aparţine unui fost gimnast de-al meu, care mi-a zis că o renovează gratuit, dar se pare că nu se vrea”, a declarat Liviu Botoş. El a menţionat că a discutat problema inclusiv cu fosta gimnastă Kati Szabo, multiplă campioană olimpică, iar aceasta a promis că va interveni pentru rezolvarea situaţiei. Şi şeful Direcţiei de Tineret şi Sport Covasna, Marian Ştiopu, s-a raliat celor doi protestatari, subliniind că este inadmisibil ca gimnaştii “să se chinuie prin tot felul de beciuri şi spaţii insalubre”. El a spus că a prezentat situaţia Şcolii de gimnastică în cadrul Colegiului Prefectural desfăşurat săptămâna aceasta. Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat pentru AGERPRES că sportul reprezintă o prioritate pentru autorităţile locale, exprimându-şi convingerea că “se vor găsi soluţii şi pentru gimnastică”. AGERPRES/(A - autor: Oana Mălina Negrea, editor: Andreea Rotaru, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Liviu Botos / Facebook