Hong Kong: Lanţ uman de protest, inspirat de mişcarea similară din 1989, Lanţul Baltic

Instituţiile şi organizaţiile din ţara noastră se confruntă cu o lipsă acută de specialişti în comunicare, consideră Miruna Olteanu, Director de Comunicare şi Promovare ICR, care a moderat vineri dezbaterea cu tema "Expunerea minorităţii greceşti în presa românească", în cadrul Festivalului Intercultural "ProEtnica" care se desfăşoară la Sighişoara. "ICR este prezent, alături de Festivalul ProEtnica, atât pentru a sprijini astfel de manifestări culturale, cât şi a ne prezenta în faţa publicului, Astfel, ICR promovează cultura românească în străinătate prin cele 19 reprezentanţe, însă am vrea ca activitatea institutului să înceapă în ţară, prin intermediul unor astfel de manifestări culturale precum ProEtnica. Astăzi am susţinut o dezbatere mai mult în calitate de om de comunicare, de jurnalist, calitate în care care abia acum am putut să fac o comparaţie trecând de baricada cealaltă şi să-mi dau seama de faptul că fenomenul de comunicare dinspre grupuri, astăzi vorbind de minorităţi, este deficitar. Comunicarea se face la modul de avizier, scurt, şi de aceea cred eu că ajunge foarte greu la publicul larg. Rămânem în nişa ori a culturii, ori a minorităţilor, ori a ce vrem noi să mai comunicăm şi nu depăşim nişte praguri, tocmai pentru că observ o lipsă acută de specialişti în comunicare în cadrul instituţiilor, organizaţiilor. Altfel, toată lumea se pricepe, toată lumea se ştie să vorbească, în schimb lipsesc strategiile de comunicare, lipseşte coerenţa (...). Toţi comunică doar atunci când au nevoie şi îşi dau seama că mesajul nu ajunge către publicul larg, rămâne doar în nişa minorităţii, apare doar în cadrul unor emisiuni, materiale publicistice de nişă. Şi atunci sper să fie un prim pas în dialog, în dezbatere (...)", a declarat Miruna Olteanu pentru AGERPRES. Oficialul ICR apreciază că un prim pas către informarea jurnaliştilor trebuie făcut de către instituţii şi a pledat totodată pentru revenirea "la tihna jurnaliştilor pe domenii". "Nu mai pot spune acum cât de hăituit este jurnalistul, dar şi acum 10 ani jurnalistul era hăituit, era cine dă mai repede ştirea... şi cred că este foarte greşit, e o capcană foarte mare să meargă presa spre concurenţă una cu alta, canalele media. (...) Deci se poate să lăsăm jurnaliştii cu condei, trebuie să recunoaştem, sunt jurnalişti de news, de eveniment, de investigaţi, pe economic (...) Trebuie să revenim la tihna jurnaliştilor pe domenii, jurnalistul să fie lăsat să poată să se documenteze şi să iasă un material de calitate. Publicul este interesat de content, de calitate şi sper să ne revenim şi să citim materiale cu greutate, să ne poată transmite ceva şi astfel să ajungem la ceea ce-şi doresc şi reprezentanţii comunităţilor, ai minorităţilor, să fie cunoscuţi. Trebuie să existe un background în spatele unui jurnalist, să ştie despre ce vorbeşte, să nu fie uşor de manipulat, să ştie domeniul. Pe de altă parte, instituţiile să aibă oameni de comunicare, care să ştie să-i transmită jurnalistului informaţia", a arătat Miruna Olteanu. Potrivit acesteia, primul pas spre o normalizare trebuie făcut şi dinspre instituţii, care trebuie să aibă oameni specializaţi "şi nu să fie tot timpul funcţionarul deranjat de întrebările jurnaliştilor". Aproape 700 de reprezentanţi ai minorităţilor naţionale recunoscute în România se reunesc, timp de cinci zile, în cadrul ediţiei a XVII-a "ProEtnica - Festival Intercultural Sighişoara", organizat de Asociaţia Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret (ibz) Sighişoara, împreună cu Organizaţiile Minorităţilor Naţionale. AGERPRES este partener media la acest eveniment. Festivalul este sprijinit în acest an de Institutul Cultural Român, care are şi un reprezentant care participă la mai multe sesiuni din secţiunile "Agora dialogului intercultural" şi "Salonul Literar". Proiectul este implementat în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de parteneri cu aport financiar, precum şi de Guvern, prin Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, în calitate de finanţator. De asemenea, proiectul se bucură de sprijinul Ambasadei Germaniei în România, Ministerului pentru Ştiinţă, Cercetare şi Cultură al Landului Brandenburg al Republicii Federale Germania, Institutului Cultural Român, Municipiului Sighişoara, FUEN (Federal Union of European Nationalities), Institutului pentru Relaţii externe din Stuttgart (Institut fur Auslandsbeziehungen Stuttgart), Asociaţiei Divers şi PEN România. AGERPRES/(A-autor: Cătălina Matei, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Miruna Rozica Olteanu / Facebook