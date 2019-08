SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 24 august

22:00

Un grav accident aviatic a fost la un pas să se producă în Republica Moldova din cauza insuficienţei de personal care asigură controlul navigaţiei, relatează postul de televiziune moldovean TV8 şi portalul Agora.md.Deşi incidentul s-a produs în urmă cu două luni, despre el s-a aflat abia acum.La 23 iunie, o aeronavă Airbus A320 a companiei "Air Moldova", cu 140 de pasageri la bord, a fost la un pas de coliziune cu un avion de mici dimensiuni Antonov-2, care decolase de pe aeroportul militar din Vadul lui Vodă, potrivit postului de televiziune menţionat."În tură trebuiau să lucreze 15 controlori de navigaţie aeriana/dispeceri, dar erau doar 9, respectiv dispecerul responsabil de acest avion. După un program continuu de mai mult de şase ore, fiind extrem de obosit, acesta a părăsit locul de muncă şi a uitat să verifice care e situaţia pe traiectoria decolării avionului 'A 320'. În acel moment, de pe aerodromul Vadul lui Vodă a decolat un 'An- 2' cu paraşutişti. Ulterior 'A 320' a trecut pe sub 'An- 2', la o distanţă de circa 10-15 metri, astfel traiectoriile acestor avioane s-au intersectat", a relatat pentru TV8 un angajat al MoldATSA, sub rezerva anonimatului.MoldATSA (Moldavian Air Traffic Services Authority) este furnizorul de servicii de aeronavigaţie în Republica Moldova.Potrivit sursei TV8, avioanele nu s-au ciocnit doar datorită faptului că aparatul de dimensiuni mai mici are o viteză mai redusă şi avea nevoie de circa 30 de minute ca să se ridice la altitudinea de 1.000 de metri.Un alt angajat al instituţiei menţionate, Eugen Sajin, a relatat pe Facebook despre acest caz, dar fără a oferi detalii. El şi-a exprimat indignarea că, la 60 de zile de la acest incident, autorităţile nu au luat măsuri, ba chiar ar fi încercat să muşamalizeze cazul."Investigaţia nu s-a finalizat.Dispecerii vor să facă scandal, să ceară concedierea conducerii, suplinirea cadrelor şi instruirea lor corespunzătoare, dar cer şi o investigaţie corectă. Despre incident a fost anunţat şi ministrul economiei şi infrastructurii", a mai spus sursa TV8. AGERPRES/(AS-editor:Lilia Traci, editor online: Adrian Dădârlat)