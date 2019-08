Simona Halep a aflat numele adversarei din primul tur de la US Open! A fost anunțată și ora jocului + Cu cine joacă Ana Bogdan

09:20

Serena Williams (37 de ani, 7 WTA) și Maria Sharapova (32 de ani, 87 WTA) se vor înfrunta în șocul primului tur de la US Open. Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) va fi cu ochii pe înfruntarea dintre cele două.Simona Halep va debuta marți la US Open, cu americanca Nicole Gibbs (135 WTA). Detalii, ora de start, AICI!Simona Halep a trecut printr-o înfruntare asemănătoare în 2017. Românca pierdea în primul tur de la US Open împotriva rusoaicei Sharapova, scor 4-6, 6-4, 3-6. ...