Bună dimineața, FCSB! » Gigi Becali se mișcă prea rapid pentru departamentul de comunicare

10:30

Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a fost pusă în încurcătură de reporteri la US Open. Simona Halep va debuta marți la US Open, cu americanca Nicole Gibbs (135 WTA). Detalii, ora de start, AICI!Bianca Andreescu începe tot marți. Adversara îi va fi americanca Katie Volynets (17 ani, 407 WTA).Simona a fost întrebată despre relația pe care o are cu Bianca Andreescu (19 ani, 15 WTA) și despre antrenamentele efectuate împreună. Halep a fost surprinsă și a limpezit lucrurile. ...