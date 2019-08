VIDEO Dan Petrescu, surprins de decizia lui Victor Pițurcă: „Nu mă așteptam, n-a mai antrenat de mulți ani”

12:20

Marketa Vondrousova (20 de ani, 17 WTA) s-a retras înaintea startului de la US Open. Cehoaica a suferit o accidentare la încheietura mâinii stângi.Simona Halep va debuta marți la US Open, cu americanca Nicole Gibbs (135 WTA). Detalii, ora de start, AICI!Vondrousova ar fi jucat în primul tur cu elvețianca Viktoria Golubic. Locul cehoaicei pe tabloul principal va fi luat de poloneza Magdalena Frech (21 de ani, 222 WTA). Vondrousova are un 2019 senzațional. ...