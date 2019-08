Serghei Stanişev anunţă dezgheţarea relaţiilor dintre PES şi PSD: Avem încredere în Viorica Dăncilă

12:00

ORA 11:40 Dăncilă, baie de mulţime la Congresul PSD. Premierul a intrat în sală pe melodia „Eye of the tiger” Congresul PSD pentru lansarea Vioricăi Dăncilă la prezidenţiale a început. Liderul PSD a intrat în sala Parlamentului pe melodia „Eye of the tiger”, din filmul Rocky 3, cântată de Survivor. ORA 11:35 Cristoiu, impresii despre la congresul PSD: E o prăpastie ca de la cer la pământ între lansarea lui Ponta de pe Arena Naţională şi Congresul ăsta ORA 11:30 Evenimentul a început cu intonarea...