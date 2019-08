Congres PSD/Dăncilă: Sunt mai puternică decât aceşti bărbaţi care doar ţipă de pe margine

13:40

România stă foarte bine la capitolul formaţiilor de acrobaţii aeriene, iar la ediţia din acest an a BIAS avem multipli campioni mondiali, a declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, Valentin Iordache, purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB)."BIAS 2019 înseamnă că, din nou, vom vedea pe platforma de la Băneasa şi Romaero 150.000 de spectatori, cu toţii cu ochii aţintiţi către cer la evoluţii fantastice aşa cum este cea de acum a lui Jurgis Karidis. Am avut mai devreme Baltic Bees, dar să nu nu uităm să stăm şi noi foarte bine la capitolul acrobaţii. Aeroclubul Român este un nume şi membrii formaţiilor de acrobaţie sunt multipli campioni. Că vorbeam de campioni, avem un campion mondial la planorism, pe Luca Bertossio, dar îl avem aici şi pe acest Jurgis Kairys care, în afară de faptul că e multiplu campion mondial la acrobaţii este şi un personaj extraordinar. La 67 de ani, iată ce poate face... Astăzi are în program nu mai puţin de trei evoluţii, două de acrobaţie clasică cu unele dintre figuri care îi poartă numele, dar şi un număr în crepuscul, ceva inedit creat special pentru BIAS 2019, cu lasere, artificii şi explozii", a spus Iordache.Reprezentantul CNAB a amintit de reprezentaţia companiei Tarom cu aeronava Airbus A318, precum şi de aniversarea a jumătate de secol de aviaţie civilă în România."Momentul cu Airbus A318 a fost unul deosebit. Ca de obicei, compania Tarom a fost alături de noi cu un avion de transport de pasageri. În anii trecuţi am văzut Boeing 737. Acesta a fost însoţit de avioane de la Aeroclubul României, într-o formaţie care pare un pic disproporţionată, cu avion atât de mare pe lângă cele mici ale Aeroclubului, dar care, pe de altă parte, implică foarte multă măiestrie de ambele părţi, atât a piloţilor de la Tarom, cât şi a celor de la Aeroclub. Suntem într-un an aniversar. Practic, acum 50 de ani se inaugura terminalul oficial de la Aeroportul Henri Coandă, Salonul Oficial cum i se mai spune. Este un întreg an aniversar. De asemenea, mitingul este dedicat şi celor 15 ani de la aderarea României la NATO, pentru că şi componenta militară este, ca de obicei, la BIAS foarte importantă", a subliniat Valentin Iordache."Albinele Baltice" (Baltic Bees), piloţii Luca Bertossio si Jurgis Kairys, precum şi acrobaţiile de senzaţie efectuate de către comandantul şi pilotul instructor Adrian Preda la manşa aeronavei de pasageri Airbus A318 sunt printre vedetele ediţiei cu numărul 11 a reprezentaţiei aeriene Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition - BIAS 2019, ce are loc sâmbătă pe Aeroportul Băneasa din Capitală.Evenimentul de la Bucureşti este organizat de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), Romaero, Forţele Aeriene Române, Aeroclubul României, Romatsa şi Şcoala Superioară de Aviaţiei Civilă.Potrivit organizatorilor, după trei ore de la debutul reprezentaţiilor, numărul spectatorilor prezenţi depăşea 30.000.Ediţia din acest an este dedicată celebrării a 50 de ani de activitate aeronautică civilă a Aeroportului Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti şi 15 ani de la aderarea României la NATO. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Badea, editor: Mariana Nica, editor online: Anda Badea) Citiţi şi: BIAS 2019: Jumătate de secol de activitate aeronautică civilă a Aeroportului "Henri Coandă" şi 15 ani de la aderarea României la NATO