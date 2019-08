Gabriela Firea, reacție dură după ce Avocatul Poporului a cerut atacarea hotărârii privind ridicarea mașinilor în Capitală: ”Avocatul Poporului devine avocatul nesimțirii”

23:00

Bogdan Drăghici, bărbatul care este acuzat că și-ar fi violat fiica vitregă, avea legături strânse cu mai mulți afaceriști cunoscuți din România. De-a lungul carierei, președintele Alianței Antidiscriminare a Tuturor Tăticilor (T.A.T.A.) a interacționat cu Silviu Prigoană, dar și cu Irinel Columbeanu. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, primele declarații ale celebrilor