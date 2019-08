Alexandra și Luiza sunt căutate la această oră în Italia: ”Există mai multe piste pe care lucrează Interpol”

11:30

Irina Raluca Dobre, o tânără mamă care avea două fetițe, s-a sinucis în Slobozia, orașul în care locuia. Rudele și prietenii săi sunt șocați de gestul extrem al acesteia și se gândesc cu groază la soarta pe care o vor avea fiicele sale, rămase acum orfane de mamă. Anchetatorii care i-au găsit trupul fac cercetări […] The post Irina Raluca Dobre, mamă a două fetițe, s-a sinucis în Slobozia. Cum au găsit-o anchetatorii appeared first on Cancan.ro.