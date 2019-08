Neamţu anunţă că se retrage din cursa internă a PMP pentru prezidenţiale în favoarea lui Paleologu

18:50

După ce am folosit multă vreme excelentul model T'nB ErgoLine, simplu, dar care îşi face foarte bine treaba, am avut ocazia să folosesc modelul MX Vertical de la Logitech, care „joacă” într-o ligă superioară. Are şi un preţ dublu, ce-i drept. • Înainte de a intra în detalii despre acest produs, trebuie să lămurim de ce este bine să încerci să treci la un astfel de mouse. Oricine îşi aşază palma, lipită, pe o suprafaţă plată poate constata că aceasta nu este poziţia naturală a mâinii. Se simte o...