Caz halucinant în Sibiu! A încercat să-și violeze fiica vitregă, după ce și-a bătut iubita

Anchetatorii au găsit probe noi în cazul celor două adolescente pe care Gheorghe Dincă, un mecanic auto din Caracal, a declarat că le-a răpit și ucis. Continuă şirul descoperirilor macabre în curtea lui Gheorghe Dincă. Criminaliștii au descoperit cenușă într-una dintre cele 37 de gropi din curtea suspectului, unde oamenii legii au săpat după ce […] The post Descoperire înfiorătoare după scanarea curţii lui Gheoghe Dincă! S-a confirmat cel mai negru scenariu appeared first on Cancan.ro.