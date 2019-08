Fost ofițer de la Omoruri, despre Gheorghe Dincă: „E puțin probabil ca el să fi avut complici la crimă”

14:30

Purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, Diana Sarca, a declarat, sâmbătă, că tânăra care a făcut vineri o farsă, după ce a sunat la 112 și a susținut că este sechestrată, a fost depistată la ora 2 noaptea, în condițiile în care acțiunea de căutare a început la orele 17.00 -18.00. „Acel apel la 112 […]