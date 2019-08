Kanal D renunță la Exatlon?! Declarații în exclusivitate: ”Ultimii concurenți s-au îngrășat și se credeau în vacanță!”

14:10

Un avion de mici dimensiuni a aterizat forțat azi în localitatea Ceaușu de Câmpie, din județul Mureș. Din primele informații, un bărbat de 55 de ani, cetățean american, a fost rănit. Un avion a aterizat forțat în județul Mureș: un american a fost rănit Potrivit ISU Mureș, avionul de mici dimensiuni a aterizat forțat în […] The post Un avion a aterizat forțat în județul Mureș! În urma incidentului aviatic, un american a fost rănit appeared first on Cancan.ro.