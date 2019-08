Fotbal: Slavia Praga, victorie la scor în campionatul Cehiei

21:10

"Salonul Literar" a constituit în acest an, la a XVII-a ediţie a Festivalului Intercultural ProEtnica, o categorie nou introdusă de organizatori pentru scriitori ai minorităţilor naţionale, precum şi scriitori care scriu despre minorităţi.În cadrul acestei secţiuni, scriitorii şi-au prezentat operele, au organizat dezbateri, lecturi, prezentări, expoziţii, lansări de carte."În ediţia din acest an a festivalului intercultural ProEtnica a intervenit ceva nou, şi anume un salon literar. A fost dorinţa organizatorilor în principal să se întâmple în acest an o ofertă culturală, prin prezenţa unor scriitori la Sighişoara. Ieri şi astăzi au fost câteva paneluri desfăşurate în Sala Baroc a Primăriei Sighişoara. Ne-am adresat minorităţii germane ieri şi astăzi minorităţii maghiare", a precizat, pentru AGERPRES, scriitoarea Mariana Gorczyca, secretar general al Centrului PEN România.Potrivit oficialului PEN Romania, există cu siguranţă un segment de turism cultural în Sighişoara, mai ales în contextul în care, de-a lungul unui an, au loc mai multe evenimente culturale."Şi da, beneficiem de un segment de turism cultural. Foarte mulţi oameni care au citit programul ProEtnica sau care au văzut afişele sau care au aflat din media - evenimentul fiind foarte bine promovat - au venit din curiozitate să vadă ce se întâmplă. Şi, în momentul în care vezi că nu e forfota unui târg - unul intră şi altul iese - şi că oamenii aceia vin şi rămân pe scaun şi mai doresc şi să converseze după aceea, interesaţi de un anumit detaliu sau de o spusă, atunci sigur te gândeşti ca organizator sau ca mic organizator - cum a fost la această ediţie PEN România - că totul are o noimă şi că până la urmă toată implicarea asta îşi are rostul. Dacă ne facem temele mai bine, ar trebui să scanăm zonele de interes pentru un impact şi mai mare la public. Intenţionăm să aducem nume mari la ediţiile viitoare. În primăvară s-au făcut demersuri pentru a o aduce pe Herta Muller. (...) Dacă mergem puţin pe ceea ce doreşte publicul să vadă, şi să ne dorim şi un impact şi mai mare, temele trebuie făcute cu atenţie", a arătat scriitoarea.În cadrul "Salonului literar", găzduit în Cetatea Medievală Sighişoara, a avut loc joi şi prezentarea volumului "Dincoace şi dincolo de tunel - 1945", de Mariana Gorczyca, apărut la editura Polirom."Tema principală a cărţii se referă în principal la deportarea saşilor sighişoreni în 1945 în lagărele de muncă din Uniunea Sovietică. Este o traumă a acestei minorităţi, şi romanul a fost prezentat de redactorul şef de la Hermannstädter Zeitung, Beatrice Ungar. De asemenea, a vorbit despre roman directorul Muzeului de Istorie a Sighişoarei, dr. Nicolae Teşculă, cu teză de doctorat din presa de limbă germană din Transilvania. S-a citit din carte în limba română şi în limba germană. Au fost mulţi saşi din Sighişoara care s-au recunoscut în multe dintre paginile cărţii. Astăzi (sâmbătă - n.r.) l-am avut ca invitat pe Demeny Peter, scriitor, traducător, blogger, un om extrem de deschis, un om care clonat ar putea face din Transilvania raiul convieţuirii cu adevărat. În întâlnirea de astăzi am văzut punând sub lupă atitudini, stereotipii, ceea ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei în Transilvania", a detaliat autoarea volumului.ProEtnica a fost sprijinit în acest an de Institutul Cultural Român, care a avut un reprezentant prezent la mai multe sesiuni din secţiunile "Agora dialogului intercultural" şi "Salonul Literar"."Unul dintre motoarele ICR care ajută la promovarea culturii şi civilizaţiei româneşti în lume este Centrul Cărţii. La rândul lui, Centrul Cărţii funcţionează din anul 2007 prin programele TPS (Translation and Publication Support Programme) şi Publishing Romania, dar şi prin coordonarea prezenţei româneşti la târguri internaţionale de carte şi festivaluri de literatură. (...) Lansat în anul 2007, Publishing Romania, un alt program din cadrul Centrului Cărţii, este un program de finanţare a proiectelor editoriale destinate promovării culturii române în străinătate. (...) În cultura şi civilizaţia românească sunt incluse cultura minorităţilor naţionale, precum şi a comunităţilor româneşti din afara ţării", a declarat cu prilejul evenimentului de sâmbătă Miruna Olteanu, director de Comunicare şi Promovare al ICR.În cadrul secţiunii "Agora dialogului intercultural" au avut loc în perioada 21 - 24 august o serie de evenimente printre care dezbaterea panel "Protecţia Minorităţilor Naţionale - Instrument al dezvoltării paşnice în Europa", dezbaterea "E Pluribus Unum. Coabitarea în societăţi multietnice: Exemplul finlandez" - moderator prof. Emmanuel Acquah, de la Universitatea Abo Finalnda, masa rotundă cu tema "Dreptul la folosirea limbii materne a minorităţilor naţionale - studiu de caz Ucraina" - moderator Radu Carp, preşedintele Centrului de Excelenţă pentru Studiul Minorităţilor Transfrontaliere Oradea. Un alt eveniment, care a avut loc vineri, a avut tema "Minorităţile din diferitele regiuni din România - drepturile minorităţilor naţionale în practică", moderat de Lacyiko Eniko, secretar de stat în Departamentul pentru Relaţii Interetnice. Au mai avut loc dezbaterile "Diversitatea culturală şi egalitatea de şanse prin proiectul "Revista la Sat", moderator Larisa Popescu - Asociaţia Lume Bună, "Tradiţii şi obiceiuri ale minorităţilor din Balcani - modele interculturale" - prof. Enache Tuşa, Universitatea Ovidius din Constanţa, "Expunerea minorităţii greceşti în presa românească" - Miruna Olteanu, director de comunicare şi promovare ICR.Aproape 700 de reprezentanţi ai minorităţilor naţionale recunoscute în România se reunesc, timp de cinci zile, începând de miercuri, în cadrul ediţiei a XVII-a a "ProEtnica - Festival Intercultural Sighişoara", organizat de Asociaţia Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret (ibz) Sighişoara, împreună cu Organizaţiile Minorităţilor Naţionale.Proiectul este implementat în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de parteneri cu aport financiar, precum şi de Guvern, prin Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, în calitate de finanţator.De asemenea, proiectul se bucură de sprijinul Ambasadei Germaniei în România, Ministerului pentru Ştiinţă, Cercetare şi Cultură al Landului Brandenburg al Republicii Federale Germania, Institutului Cultural Român, Municipiului Sighişoara, FUEN (Federal Union of European Nationalities), Institutului pentru Relaţii externe din Stuttgart (Institut fur Auslandsbeziehungen Stuttgart), Asociaţiei Divers şi PEN România. 