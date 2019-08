Răzvan Cuc anunţă că licitaţia pentru noul terminal de la Otopeni va fi lansată peste o lună

09:40

„Eu am crescut în Austria, am fost învăţat să fiu punctual, să respect reguli, dar, cu toate astea, în România am învăţat că nu trebuie să fii atât de extremist cu punctualitatea. Cred că România este o ţară cu mult potenţial, mai ales în ceea ce priveşte piaţa vinurilor, cred că putem creşte foarte mult ceea ce facem aici.”