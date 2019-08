Conferinta Gheorghe Hagi inaintea meciului cu Voluntari

10:40

Autoritățile orașului New York acuză organizatorii turneului de la US Open de fraudă fiscală. O investigație a celor de la New York Times scoate la iveală războiul rece dintre New York și Federația Americană de tenis, cea care manageriză turneul de la Flushing Meadows.Scott M. Striger, un inspector financiar din cadrul primăriei new yorkeze, acuză că oficialii turneului de Mare Șlem au declarat venituri mai mici cu 31 de milioane de euro în ultimii patru ani. ...