SERENA WILLIAMS - MARIA SHARAPOVA // Rusoaica și-a adus întăriri: cine va sta în loja ei la meciul cu Serena + Președintele Federației din Rusia are o dilemă înaintea înfruntării

Alexandru Mitriță (24 de ani) a fost titular în derby-ul dintre New York City și New York Red Bulls, câștigat de formația lui cu 2-1. Formația lui Mitriță a făcut încă un pas important spre play-off-ul din MLS. New York City a ajuns la 47 de puncte, cu unul mai puțin decât liderul Atlanta. New yorkezii au și un meci mai puțin disputat. Vezi AICI clasamentul din MLSPartida de azi-noapte, disputată pe Yankee Stadium în fața a 29. ...