Caz teribil în Hunedoara! Un adolescent și-a violat sora de 10 ani. Mama copiilor a fost cea care a făcut descoperirea cutremurătoare

21:20

Caz șocant într-un supermarket! Un șarpe de un metru a fost găsit între rafturile de fructe/legume. Un șarpe de un metru a băgat spaima în clienții și angajații unui supermarket din Sfântu Gheorghe. Reptila a fost zărită când se plimba printre rafturile de fructe și legume. Şeful Direcţiei Sanitar Veterinare (DSP) Covasna, Siko Barabasi Sandor […] The post Caz șocant într-un supermarket! Un șarpe de un metru a fost găsit între rafturile de fructe/legume appeared first on Cancan.ro.