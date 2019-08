Iaşi: Barna şi Chichirău neagă faptul că ar fi în conflict

14:20

Candidatul Alianţei USR PLUS la preşedinţie, Dan Barna, a declarat duminică la Iaşi că viitorul României "arată foarte sumbru" dacă nu se schimbă ceva radical şi dacă în politică nu se implică oamenii oneşti şi competenţi.Aflat în turneu pentru strângerea semnăturilor de susţinere a candidaturii sale la preşedinţie, Barna a susţinut în cadrul unei conferinţe de presă că în momentul de faţă România are două probleme, cea a corupţiei, dar în egală măsură şi cu un impact mult mai mare - problema incompetenţei."Nu există autostrăzi, Moldova este izolată de restul României nu doar din cauza corupţiei, problema incompetenţei este la fel de importantă. (...) Doar din hârtii şi din ridicări de mână în comisii nu cresc kilometri în autostradă. Dacă nu începem să lucrăm la propriu, nu întâmplător sunt în campanie cu mânecile suflecate, dacă nu începem să lucrăm pentru România, peste cinci ani sau peste zece ani la alegeri vom avea aceleaşi discuţii. Este vorba despre implicare, despre prezenţa în viaţa civică", a subliniat Barna.Întrebat fiind cum un preşedinte de ţară poate rezolva problema construcţiei autostrăzii Iaşi-Târgu Mureş, Barna a replicat că "preşedintele are cea mai puternică voce"."Preşedintele nu cară găleţi cu asfalt şi nu trage curent, dar preşedintele are o forţă extraordinară prin puterea mesajului şi a direcţiei. România are nevoie în momentul de faţă de inspiraţie şi de încredere. Asta lipseşte în România. Dintre toţi vectorii politici pe care îi are un stat, preşedintele are cea mai puternică voce. Din această poziţie, prin mesaje, prin implicare, prin toată această forţă instituţională care există, poziţia preşedintelui poate să genereze acel chef de a face treabă al românilor", a răspuns liderul USR.Întrebat fiind ce îi reproşează actualului preşedinte, Klaus Iohannis, în privinţa autostrăzii Marii Uniri, Barna a răspuns: "Nu vreau să intru într-un joc de acesta de reproşuri factuale. Asta electoratul poate să aprecieze foarte bine".Dan Barna a mai susţinut că îşi doreşte schimbarea şi transformarea României "într-o ţară în care să merite să trăim"."Ceea ce propune USR - PLUS, ceea ce propun eu, candidat al acestei alianţe, este schimbarea şi transformarea României într-o ţară în care să merite să trăim. Vă spun asta aici, în Iaşi, pentru că este judeţul cu cea mai mare migraţie (...). Astăzi, în Iaşi sunt 6.000 de copii care cresc fără părinţi, pentru că sunt plecaţi la muncă în străinătate. Este un fenomen foarte dureros. Problema aceasta se reflectă şi la generaţiile mai mari. Cel mai dureros indicator este acela că 50% dintre elevii de liceu ai României îşi doresc să plece din ţară. Viitorul nostru arată foarte sumbru dacă nu schimbăm ceva radical, dacă nu facem acea implicare în politică de care România are atâta nevoie, implicarea oamenilor oneşti şi competenţi", a apreciat Dan Barna.În ceea ce îl priveşte, liderul USR a spus că îşi doreşte să fie genul de preşedinte 'prezent, activ şi implicat'. "Preşedintele implicat consider că este un preşedinte prezent. Cred că preşedintele României trebuie să fie prezent în viaţa cetăţii, în viaţa ţării, nu doar la crizele extreme, ci în bucuriile şi amărăciunile cetăţii, într-un mod cât mai frecvent", a afirmat el.Dan Barna s-a aflat în această săptămână într-un turneu de strângere de semnături în judeţele Buzău, Vrancea, Bacău, Neamţ, Suceava, Botoşani şi Iaşi. AGERPRES/(A, autor: Daniela Malache, editor: Antonia Niţă, editor online: Anda Badea)