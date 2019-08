Descoperire halucinantă făcută cu scanner-ul în curtea lui Gheorghe Dincă. Autoritățile au confirmat

21:30

Caz de-a dreptul halucinant în Sibiu! Un bărbat a încercat să-și violeze fiica vitregă, după ce și-a bătut iubita. Bărbatul de 40 de ani, din Dumbrăveni, și-a bătut concubina în timp ce se aflau în vizită la vecini, apoi s-a dus acasă unde a încercat să o violeze pe fiica acesteia, în vârstă de 11 […]