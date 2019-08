VIDEO Genial! Un copil l-a întrebat pe Ibrahimovic: „Mă cunoști?” » Care a fost reacția lui Zlatan :D

15:00

Simona Halep (27 de ani, 4 WTA), care debutează marți la US Open contra lui Nicole Gibbs (25 de ani, 135 WTA), a explicat din nou de ce ultimul turneu de Mare Șlem al anului nu i se potrivește prea bine.Simona Halep - Nicole Gibbs, partida din primul tur de la US Open, se joacă marți, în jurul orei 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la EurosportÎntre Simona Halep și US Open deocamdată există o incompatibilitate. Cel puțin așa susține românca. ...