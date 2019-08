Astrolog, despre profilul lui Gheorghe Dincă: ”Nu reiese că acest om e criminal, dar reiese că e cărăuș. Fetele nu sunt moarte”

08:50

Marele trofeu al festivalului Cerbul de Aur 2019, ajuns la a 19-a ediție, a revenit unei tinere artiste din Italia, Eliza G, care a mărturisit emoționată că este la primul premiu pe care îl câștigă în carieră. Eliza G (nume real Elisa Gaiotto) este o cântăreață și compozitoare italiană, care și-a lansat primului single, Summer […] The post Câştigător Cerbul de Aur 2019. Cine este, de fapt, Eliza G: a încasat 25.000 de euro appeared first on Cancan.ro.