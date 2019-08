Reuniune a G7 consacrată Africii: Macron şi Merkel vor să întărească lupta antijihadistă în ţările din Sahel

21:30

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa trebuie să lupte în partida cu FC Hermannstadt, programată, luni, în etapa 7-a a Ligii I, pentru că are mare nevoie de cele trei puncte puse în joc."Ne aşteptăm la un meci dificil pentru că nu am mai câştigat de mult timp. În ultima partidă am jucat mai bine în repriza secundă, asta înseamnă că putem să marcăm goluri. FC Hermannstadt este o echipă cu jucători cu multă experienţă. Pe doi dintre ei, Ousmane Viera şi Srdjan Luchin, chiar i-am antrenat. De aceea consider că trebuie să luptăm, trebuie să luptăm încă de la începutul partidei pentru că avem mare nevoie de cele trei puncte din acest meci", a afirmat tehnicianul ceh."Ştiu că este cel mai greu moment din istoria clubului, dar trebuie să ne revenim. Toţi de aici ne dorim să progresăm de la meci la meci. Aşa este viaţa, uneori se întâmplă şi asemenea lucruri. Dar noi trebuie să facem totul pentru a redresa situaţia. Eu am venit aici pentru că mă aştept ca Dinamo să fie mai puternică, nu să ocupe ultima poziţie. Jucăm şi vrem să câştigăm fiecare meci. Ne dorim să jucăm în play-off. Sunt echipe puternice în campionatul României, chiar şi în partea de jos a clasamentului. Pentru că FCSB are şi ea doar 4 puncte (n.r. - cu 1 punct mai mult decât Dinamo). Şi are o echipă bună, nu una slabă. Din ce am văzut până acum, acest campionat va fi unul foarte dificil. Nu am analizat ce a fost înainte de sosirea mea la Dinamo, dar sper că lucrurile se vor schimba în bine. Şi pas cu pas vreau să schimbăm modul de a juca. Nu se poate totul dintr-o dată, e imposibil. Dar sper că încet-încet să mergem pe direcţia bună", a adăugat Uhrin Jr.Întrebat dacă mijlocaşul Dan Nistor poate juca 90 de minute în partida cu FC Hermannstadt, antrenorul a răspuns: "Nu ştiu. Sper că da. El se antrenează doar de o săptămână şi vom vedea dacă va putea juca 90 de minute".În ceea ce priveşte transferul croatului Ante Puljic, Uhrin Jr a afirmat că nu ştie cum decurg negocierile, dar îl doreşte în lot. "Îl ştiu pe Puljic, dar nu depinde totul numai de noi. Despre situaţia lui cred că mai bine întrebaţi conducerea. Ştiu ceva, dar nu cu exactitate. Cert este că îl dorim la Dinamo", a precizat antrenorul.Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte, luni, de la ora 21:00, pe teren propriu, formaţia FC Hermannstadt, într-o partidă contând pentru etapa a 7-a a Ligii I.