ROMÂNIA-ESTONIA 3-1 // Meci cu nervii întinși la maximum pentru „tricolore”

00:00

Darius Olaru (21 de ani) a marcat în poarta FCSB-ului, echipă de care aparține, în victoria cu scorul de 4-0 a Gazului. Vezi AICI desfășurarea partidei„Nu ne-am gândit niciodată că o să câștigăm chiar 4-0 contra FCSB-ului. Ne bucurăm pentru cele trei puncte, pentru că ăsta a fost obiectivul. Am încercat să îmi fac treaba cât mai bine și mă bucur că am reușit să marchez”, a spus Darius Olaru, la Look Sport. ...