Gheorghe Dincă, noi declaraţii! Ce i-a făcut Alexandrei: “Am observat că mişca un picior ca un spasm”

Este, probabil, evenimentul anului! Bebică, un important jucător pe piața imobiliară, și Camelia, nimeni alta decât fiica celebrului Mustață, fostul șef al galeriei Stelei, acum aflat după gratii, s-au dat în "spectacol" sâmbătă seara la Snagov! Au avut un motiv solid: s-au căsătorit! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini și detalii […]