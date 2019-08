Simona Halep e pe locul 4 în clasamentul WTA » Ce trebuie să facă pentru a ajunge pe primul loc, cum arată top 10 și ce poziții ocupă celelalte românce

Simona Halep (27 de ani) rămâne pe locul patru în clasamentul WTA cel puțin încă două săptămâni, până la finalul US Open.Simona Halep - Nicole Gibbs, partida din primul tur de la US Open, se joacă marți, în jurul orei 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Eurosport. Vezi AICI programul complet al românilor la US Open. WTA a publicat astăzi noul clasament. ...

