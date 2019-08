Liviu Pleşoianu, despre Mircea Diaconu: Se lasă scos din joben de magicienii învârtelilor politice

09:40

„După ani de zile în care am fost swingeri şi iubitori de petreceri, nu ştiu cum să îl fac pe iubitul meu să fie în continuare interesat de mine”, povesteşte pentru The Sun femeia. „Am 34 de ani şi prietenul meu are 35. Suntem împreună de 12 ani şi relaţia noastră a fost minunată până acum. Obişnuiam să avem momente nebuneşti împreună. Când venea vorba de sex, ne plăcea să explorăm. Iubitului meu îi plăcea să mă împartă cu mai mulţi colegi de-ai lui. Făceam sex toţi. Obişnuiam să ne îmbătăm şi s...