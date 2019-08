Semnarea contractului de proiectare şi execuţie pentru lotul 1 al Autostrăzii de Centură Bucureşti, luni la Ministerul Transporturilor

08:30

* Gaz Metan Mediaş a surclasat-o pe FCSB cu scorul de 4-0 (1-0), duminică seara, pe teren propriu, în etapa a 7-a a Ligii I de fotbal.* Echipa FC Viitorul Constanţa a învins pe teren propriu, cu scorul de 4-0, formaţia FC Voluntari, într-o partidă din cadrul etapei a 7-a a Ligii I de fotbal, disputată duminică la Ovidiu.* Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa trebuie să lupte în partida cu FC Hermannstadt, programată, luni, în etapa 7-a a Ligii I, pentru că are mare nevoie de cele trei puncte puse în joc.* Fotbalistul italian Diego Fabbrini, transferat în această săptămână de FC Dinamo, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că noua sa echipă are calitate pentru a ieşit din criză şi a părăsi ultimul loc al clasamentului Ligii I.* Antrenorul ceh al formaţiei FC Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că în dubla cu Slavia Praga din play-off-ul Ligii Campionilor, CFR Cluj are dezavantajul că a jucat mai multe meciuri grele până acum.* FC Universitatea Cluj a fost învinsă neaşteptat de SCM Gloria Buzău cu scorul de 2-0, duminică, pe teren propriu, la Târgu Mureş, într-un meci din etapa a 4-a a Ligii a II-a de fotbal.* Atacantul român Adrian Petre a marcat primele sale goluri din acest sezon, duminică, în meciul pe care Esbjerg fB l-a terminat la egalitate, 2-2, cu Silkeborg IF, pe teren propriu, în etapa a şaptea a campionatului de fotbal al Danemarcei.* CSM Bucureşti a câştigat Supercupa României la handbal feminin, duminică, după ce a învins-o pe SCM Râmnicu Vâlcea cu scorul de 29-23 (16-14), în Sala Sporturilor ''Dumitru Popescu-Colibaşi'' din Braşov.* Selecţionata România a învins echipa Estoniei cu scorul de 3-1 (25-23, 30-32, 25-19, 25-21), duminică, în Papp Laszlo Sportarena din Budapesta, în Grupa C a Campionatului European de volei feminin.* Echipajul masculin de canoe-4 pe 500 m, compus din Leonid-Valentin Carp, Constantin Dîba, Gheorghe-Alexandru Stoian, Ştefan-Andrei Strat, a ocupat locul 7 în finala desfăşurată duminică la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Szeged (Ungaria).* Două echipaje româneşti, de patru rame feminin şi patru rame masculin, s-au calificat, duminică, în semifinalele Campionatelor Mondiale de canotaj de la Linz Ottensheim (Austria), în timp ce alte trei vor evolua în sferturi.* Sportiva română Denisa Mailat a ocupat locul al treilea, duminică, în finala probei de măciuci, duminică, la evenimentul World Challenge Cup, organizat de Federaţia Română de Gimnastică Ritmică, la BT Arena din Cluj-Napoca.* Tenismanul român Mircea-Alexandru Jecan a câştigat, duminică, primul său titlu ITF de simplu din carieră, la Curtea de Argeş, turneu dotat cu premii totale de 15.000 de dolari.* Jucătoarea română de tenis Andreea Cristina Mitu a cucerit, duminică, titlul în proba de simplu a turneului ITF de la Wanfercee-Baulet (Belgia), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, după ce a învins-o în finală pe austriaca Sinja Kraus, cu 6-4, 6-3.* Jucătoarea română de tenis Andreea Prisăcariu a câştigat, duminică, al doilea său titlu ITF de simplu din carieră, la Tabarka (Tunisia), turneu dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, după ce săptămâna precedentă se impusese în acelaşi loc.* Pugilistele române Ionela Nane (cat. +81 kg) şi Dana Maria Borzei (cat. 64 kg) au pierdut meciurile susţinute duminică, la debutul lor la Campionatele Europene de box feminin de la Alcobendas/Madrid (Spania).* Sportiva română Monica Ungureanu a fost învinsă în optimile cat. 48 kg, duminică, la Campionatele Mondiale de judo de la Tokyo, de mongola Urantsetseg Munkhbat, fostă campioană mondială în 2013.* Ucraineanca Daria Bilodid (18 ani) a devenit cea mai tânără dublă campioană mondială la judo, după ce a reuşit să-şi apere titlul la categoria 48 kg, duminică la Tokyo, cu un an înaintea Jocurilor Olimpice de vară care vor avea loc tot capitala Japoniei.* Vitoria Guimaraes, adversara formaţiei FCSB în play-off-ul Europa League, a terminat la egalitate cu FC Famalicao, 1-1, duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a treia a campionatului de fotbal al Portugaliei.* Manchester City, campioana en titre, a învins în deplasare, cu scorul de 3-1, formaţia Bournemouth, într-o partidă contând pentru etapa a 3-a a ligii engleze de fotbal, disputată duminică.* Echipa RB Leipzig, clasată pe locul al treilea în ediţia trecută din Bundesliga şi calificată în grupele actualei ediţii a Ligii Campionilor, confirmă statul bun de sezon, obţinând a doua victorie consecutivă în campionatul Germaniei, graţie căreia a egalat la puncte liderul Borussia Dortmund.* Cea de-a 56-a ediţie a cursei cicliste Tour de l'Avenir s-a încheiat cu victoria norvegianului Tobias Foss, la capătul ultimei etape, a 10-a desfăşurată duminică pe şoselele din Savoia, informează AFP.* Ciclistul columbian Nairo Quintana (Movistar) a câştigat cea de-a doua etapă a Turului Spaniei ediţia 2019, desfăşurată duminică între Benidorm şi Calpe, la finalul căreia irlandezul Nicolas Roche (Sunweb) a preluat tricoul roşu rezervat liderului cursei.AGERPRES (AS/editor: Mihai Dragomir, editor online: Adrian Dãdârlat)