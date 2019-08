Cornel Palade este maestru în bucătărie. „Bucătarul e doctor pentru mine”

12:20

Ioana Ginghină a postat un mesaj pe contul de socializare, în care a vorbit despre prima intervenție estetică la care a apelat. Actrița a explicat de ce a luat această decizie, pe blogul personal. Mai mult, vedeta a ținut să precizeze că decizia ei nu are nicio legătură cu divorțul. „Da, așa e, am încercat […] Post-ul Ce spune Ioana Ginghină despre intervenția cu botox. „Am un an de zile de când mă tot interesez” apare prima dată în Libertatea.