GSP LIVE / Dinu Todoran, despre situația de la FCSB: „E ca și cum nu faci școala de pilotaj și vii să pilotezi un avion”

12:50

Gigi Becali a setat două mari obiective pentru FCSB după eșecul de la Mediaș, scor 0-4.„Eu am vrut doar calificarea în Europa. Le-am spus, «băi băieți, ne concentrăm și ne calificăm joi». E o echipă mult sub noi. Nu are cum să ne scoată. Nici nu se compară cu Mediaș. Guimaraes e cam genul Chiajnei. E de nivelul lui Hermannstadt. Rar se întâmplă surprize când sunt meciuri foarte mari. Când e un meci cu miză, în cupele europene, noi ne-am mobilizat. ...