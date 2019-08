Casă eco pentru români | Administraţia Fondului de Mediu va plăti 20.000 de lei celor care îşi montează celule fotovoltaice

13:40

Brandul Walkers Crisps, care are contract şi cu trupa Spice Girls, ar vrea ca Mariah Carey să apară într-o campanie publicitară ce ar debuta de Crăciun. Potrivit unor surse, compania care produce Walkers Crisps vrea să facă o reclamă cu Mariah interpretând hitul "All I Want For Christmas". Suma oferită lui Mariah este mai mare decât cea primită de toate membrele trupei Spice Girls la un loc, potrivit aceleiaşi surse citate de publicaţia britanică The Sun. Mariah Carey este o cântăreaţă americană...