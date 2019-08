Robert Negoiță, atac dur la adresa liderului PSD după ieșirea ALDE de la guvernare: „Mă bucură decizia lor. Viorica Vasilica, acasă!”

15:40

Un contingent de jandarmi români, format din 6 ofițeri și 10 subofițeri, va pleca în perioada următoare în misiune, în Afganistan, pentru o perioadă de 6 luni. Acțiunea are loc sub egida NATO. Militarii, care provin din mai multe unități teritoriale ale Jandarmeriei Române, au misiunea de a oferi instruire, consiliere şi asistenţă pentru forţele […] Post-ul O nouă misiune a Jandarmeriei Române în Afganistan, sub egida NATO. Militarii admiși au trecut prin mai multe probe, inclusiv un test la limba engleză apare prima dată în Libertatea.