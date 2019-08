Alexandru Cumpănașu, decizie de ultimă oră: ”Voi propune Ministerului de Interne înființarea…”

14:20

Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpănașu, a depus – astăzi – încă o plângere penală împotriva INML. Cumpănașu insistă în a spune că sunt foarte multe minciuni în această anchetă a crimelor din Caracal și consideră că toți cei care nu au spus adevărul trebuie să intre în pușcărie. Alexandru Cumpănașu descrie situația existentă drept "bizară" și […]