Boris Johnson: Negocierile privind Brexitul pot dura până în ultimul minut al zilei de 31 octombrie

18:40

Conducerea PLUS consideră că "situaţia catastrofală" în care a adus ţara actuala guvernare reclamă "o legitimare la urne a majorităţii" şi reiterează, în acest context, "necesitatea organizării unor alegeri anticipate".De asemenea, potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de PLUS, Biroul Naţional al formaţiunii a decis mandatarea liderului partidului, Dacian Cioloş, să prezinte în campania electorală din toamnă opţiunile viitoare de guvernare, în tandem cu preşedintele USR, Dan Barna."Luând în seamă degringolada actualei guvernări, Biroul Naţional al PLUS a reiterat necesitatea organizării unor alegeri anticipate. Membrii Biroului Naţional al PLUS consideră că situaţia catastrofală în care actuala guvernare a Coaliţiei PSD-ALDE a adus ţara reclamă o relegitimare la urne a majorităţii. Este nevoie de un guvern care să aibă susţinere clară în Parlament, pe baza votului cetăţenilor. România are nevoie de un proiect clar de guvernare, cu viziune pe termen lung. Falimentul statului ne arată că orice fel de improvizaţii şi guvernări fără viziune dăunează interesului general. Este nevoie de deplina înţelegere a rolului Alianţei USR PLUS mai cu seamă în aceste momente critice pentru România", precizează sursa citată.S-a mai hotărât revenirea la forma iniţială a propunerii de protocol cu USR în ceea ce priveşte criteriile de integritate. Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a fost mandatat să semneze în această formă protocolul politic cu USR, membrii Biroului Naţional al PLUS exprimându-şi dorinţa ca documentul să fie semnat cât mai curând posibil, se mai arată în comunicat. AGERPRES/(AS - autor: Iulia Carciog, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Simona Aruştei)