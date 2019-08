Ana Birchall invitată la Washington de procurorul general al SUA după ce Dăncilă a anunțat că o înlocuiește cu Gârbovan

20:10

Ana Bogdan, 26 de ani, 152 WTA, a dispus astăzi, în primul tur de la US Open, de britanica Harriet Dart, 23 de ani, 139 WTA, scor 6-3, 6-1. La final, spectatorii din tribună au dat buzna pe teren, pentru a se fotografia cu frumoasa sportivă din Sinaia. Are 100.000 de dolari în buzunar.